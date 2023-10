Lukaku era più avvilito per la solitudine tecnica e tattica che per i fischi Messaggero

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 30 ottobre 2023) “etti inutili, bastava il campo”, titola così il commento di Andrea Sorrentino l’edizione odierna delsulla partita di ieri tra Inter e Roma dove era atteso il “traditore”. Per fortuna è finita, la settimana dei settantamila contro. Erano solo chiacchiere e perfidie inutili. Alla Roma invece servono fatti, cioè i suoi giocatori migliori. La stampa si è riempita per giorni dell’attesa del ritorno del figliol prodigo che i tifosi interisti aspettavano con 300milaetti, poi vietati dalle forze dell’ordine, ma era solo un riempitivo, secondo ilSi intuiva da giorni che il problema per la Roma sarebbero stati gli undici contro undici in campo. Lì non poteva esserci partita. Troppa differenza di qualità, in generale e nel particolare. Quello ...