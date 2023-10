Luigi e Gaia Senese | “Scegliere la carta significa usare un materiale immediatamente riciclabile”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) (Adnkronos) - Diversamente dai luoghi comuni, laè uno dei pochi prodotti non dannosi per l'ambiente, perché ha già un ciclo di vita sostenibile. Al contrario i dispositivi elettronici producono enormi quantità di rifiuti. Napoli, 30 ottobre 2023. Le ultime ricerche sui consumatori europei dimostrano un cambiamento importante della percezione nei confronti dellae della stampa. Questo, infatti, è uno dei pochi sostenibili e. Contrariamente ad altri prodotti come, ad esempio, i dispositivi elettronici, realizzati con materie prime non rinnovabili quali ferro, rame, petrolio per la plastica, etc. Per questo motivo molti consumatori preferiscono sempre più avvalersi di prodotti stampati per informarsi sui prodotti da acquistare o per la lettura. Una ...