Lucca Comics | anche Fumettibrutti contro Israele | Non ci sarò | non ci dormirei la notte

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Roma, 30 ott. (Adnkronos) -, nome d'arte della fumettista e attivista Josephine Yole Signorelli, annuncia su Facebook che diserterà. "Mi spiace scrivervi che nonpresente durante i giorni di fiera a, e il motivo è proprio il patrocinio dell'ambasciata di". "Dopo averlo scoperto - spiega - mi sono presa del tempo prima di decidere cosa fare, e credo che se nella vita si fanno dei compromessi (io stessa ne ho fatti tanti) su questo non riuscirei a dormirci la. Perdonatemi in anticipo se non potrò leggere tutti i messaggi, ma devo tutelarmi dal leggere possibili commenti che dicono che in quanto transgender e persona queer LGBTQIA+ non dovrei parlare di Gaza o della causa palestinese. Non dovrei ...