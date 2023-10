Luca Pozzi vince il primo VDA Award con ‘Rosetta Mission 2022’ | «Un ecosistema ibrido»

Leggi su funweek

(Di lunedì 30 ottobre 2023) È– con Rosetta2022 – il vincitore delVDA, il premio interamente dedicato all’arte digitale in Italia promosso da Var Digital Art by Var Group. L’opera è stata votata e premiata in occasione della convention di Var Group Shape the present. Build the future – tenutasi al Palacongressi di Rimini il 26 e 27 ottobre – durante la quale c’è stato ampio spazio per la prima edizione di Var Digital Art. VDA: le opere finaliste Non si può, infatti, parlare di nuove tecnologie senza provare a comprendere lo sviluppo e gli innesti dell’arte digitale: il non-luogo – visto in campi come la cybersecurity o il retail come un’area da difendere – nel mondo dell’arte diventa invece un ingresso ad infinite possibilità di esplorazione. ...