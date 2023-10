Luca Barbareschi | quando sfioriamo le nostre labbra?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) È stata un’esperienza fantastica lavorare con mr. Omnia. Fa tutto, attore, regista, ha diretto teatri, produttore, pater familias, sei figli da tre donne diverse che confermano la sua fama di amateur. Conduttore televisivo, per un po’ ha frequentato il Parlamento nelle file del “Popolo delle Libertà”, eletto anche vicepresidente di qualche commissione, giusto per tenere le mani allenate in pasta e pasticcini che lievitano consensi. Non fa ancora il direttore d’orchestra ma si sta attrezzando anche per quello. Intanto con bacchetta in mano dirige con piglio assolutistico i set dei film (prodotti principalmente con i soldi degli altri) come se fossero roba sua. Adesso finalmente lo posso dire:(che una certa ruvidità se la porta soltanto nel cognome) ha veramente lasciato un segno profondo di stima reciproca su di me e le altre. Non ...