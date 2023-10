Luca Argentero | “Non sono più un ragazzo | ma è normale”

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 30 ottobre 2023) «Mia moglie mi fa allenare come in Full Metal Jacket Voglio scalare il Bianco» Corriere della Sera, di Giovanna Cavalli, pag. 31 (…) Entrò al Grande Fratello. «Mia cugina, Alessia Ventura, che già lavorava a Mediaset, mi procurò il numero giusto. Non ho fatto la fila in strada tra cinquemila concorrenti, ma i provini sì.» Nella casa si costruì una scacchiera di pasta di sale e si cucì un pallone. «Ah sì? Non me lo ricordo proprio». Al provino per «Carabinieri» spiegò che non sapeva recitare ma la presero lo stesso. «Era la verità. Mi scelsero perché in quel momento, dopo il GF, ero molto popolare. Mi rivedo com’ero allora, uninesperto, che faceva fatica a parlare, con la voce strozzata dall’insicurezza». Nel cast c’era Paolo Villaggio. «Adorabile e gentile, incontrarlo è stato un privilegio, un piacere ascoltarlo». «ABrad Pitt je ...