Luca Argentero | “Non sapevo recitare | mi sceglievano perché dopo il Grande Fratello ero molto popolare”

Leggi su tpi

(Di lunedì 30 ottobre 2023): “ilnon” L’adolescenza, i provini per il, il rapporto con la moglie e la carriera: è una tutto tondo quello che si è raccontato in un’intervista al Corriere della Sera. L’attore ha raccontato che da giovane era un po’ nerd prima della trasformazione: “Poi, come spesso succede, arriva quella famosa estate in cui parti per le vacanze e torni più alto di dieci centimetri e con qualche muscolo che prima non c’era”. A quel punto le ragazze, che prima non lo consideravano “hanno fatto in tempo a cambiare idea. Sono diventato più intraprendente e meno timido. E ho recuperato”. Nel corso dell’intervista, l’interprete ha anche ...