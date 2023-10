Luca Argentero | “Mia moglie Cristina Marino si è innamorata di me guardando il mio frigo con dentro hamburger vegetali | lime…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Nella lunga intervista cheha rilasciato al Corriere della Sera c’è spazio per parlare d’amore e della. Dal corteggiamento “classico”, che l’attore racconta essere stato fatto di “cene, primi appuntamenti”, all’amore che è sbocciato, per lei,ildi lui.ha infatti affermato: “Mi sono detta “sì, è lui”, la prima volta che ho aperto ila casa sua:, zenzero, lime, sembrava che la spesa l’avessi fatta io“. Econferma: “Il mioè esattamente così. Prendersi cura di se stessi è importante, scegliere quello che si mangia e stare in forma è uno stile di vita, che non vuole ...