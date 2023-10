Luca Argentero dopo vent’anni fa una rivelazione sul Grande Fratello

Leggi su biccy

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Era il 2003 quandoè entrato nella casa del. Bello, moro, riccio, un classico 24enne della provincia di Torino. In quella casa ha avuto un flirt con la toscana Marianella Bargilli, ma fuori da lì i due non si sono più frequentati. “24 giorniessere uscita dalla Casa incontrai Geppy Gleijeses, con cui avrei diviso per anni vita e palcoscenico” – le parole della Bargilli – “Aveva 17 anni più di me, io ero una donna già formata, mi attraevano uomini più grandi.era un ragazzo. Non prendiamoci in giro. C’è l’aspetto fisico che è un dato oggettivo. Piace a tutte e tutti, non conosco un essere umano che non lo trovi bellissimo. Ma quel che era davvero sorprendente, in un ragazzo di nemmeno 25 anni, era l’estrema educazione e un’intelligenza ...