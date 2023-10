Longhi | «Thuram decisivo | Lukaku non pervenuto Differenze»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Brunodice la sua sulla vittoria dell’Inter sulla Roma a San Siro. Lo storico giornalista non dà attenuanti alla prestazione giallorossa ed elogia Marcussu Twitter. COMMENTO – 1-0 è il risultato tra Inter e Roma. I valori sul campo sono stati però tutt’altri, lo dice anche Bruno: «non. I due volti di una sfida il cui risultato (1-0) non rispecchia la troppa differenza tra l’Inter e questa ?Roma penalizzata dalle tante assenze. Ma anche così le partite vanno giocate, non subite» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - ...