Lombardia | Sertori | ' siglato protocollo per sviluppo sostenibile infrastrutture idriche'

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Milano, 30 ott. (Adnkronos) - È stato sottoscritto oggi a Palazzoild'intesa con il quale Water Alliance-Acque di, Gse-Gestore servizi energetici e Regionedanno il via a una collaborazione istituzionale volta a favorire la sostenibilità dellodelledella Regionegestite dalle aziende pubbliche del servizio idrico integrato aderenti alla Rete di Water Alliance - Acque di. A firmare l'accordo, che ha validità triennale, l'assessore regionale alla Utilizzo risorsa idrica, Massimo, insieme alle cariche apicali dei soggetti coinvolti: Enrico Pezzoli per Water Alliance - Acque die Paolo Arrigoni ...

In arrivo sui territori dellai soldi dei ristorni legati alla fiscalità dei lavoratori frontalieri per l'anno 2021 . ...in un'unica soluzione - ha spiegato l'assessore Massimoche ha ...

Lombardia: Sertori, 'siglato protocollo per sviluppo sostenibile ... Il Dubbio

Lombardia: Sertori, 'idroelettrico asset strategico da valorizzare' La Gazzetta del Mezzogiorno

Un atto proposto dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di concerto con l'assessore Massimo Sertori che ha la delega ai Rapporti con la Confederazione elvetica. A beneficiare dei ...Regione Lombardia approva la ripartizione tra Province dei ristorni relativi all'anno 2021: con il nuovo accordo i fondi arriveranno dal Governo italiano ...