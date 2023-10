Lombardia | al Pirellone una lezione-spettacolo per ricordare Giorgio Gaber

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Milano, 30 ott. (Adnkronos) - E' stato il presidente del Consiglio regionale della, Federico Romani, ad aprire a Palazzo Pirelli ladedicata ache si è tenuta questa mattina nell'Auditorium dedicato proprio all'artista. "Quando penso a-ha raccontato Romani- lo associo immediatamente a un ricordo personale, quando a scuola una professoressa ci propose di ascoltare una canzone, 'Cos'è la destra, cos'è la sinistra'. Una canzone che ancora oggi fa sorridere e pensare, perchéera una persona vera, diretta, di grande onestà intellettuale e per questo provocatorio. Così vi auguro di imparare, attraverso il confronto con la sua figura di cant-attore prima ancora che di cantautore, a pensare in ...

'Continua la crescita di Forza Italia in: oggi hanno aderito al nostro movimento due consiglieri regionali, Jacopo Dozio e Ivan Rota. Il gruppo azzurro alsi rinforza e passa ...

Lombardia: al Pirellone una lezione-spettacolo per ricordare Giorgio ... Il Tirreno

La destra ha perso la battaglia contro la carriera alias in Lombardia WIRED Italia

Acceso per creare consapevolezza e promuovere azioni a supporto della lotta alla patologia (mi-lorenteggio.com) Milano, 30 ottobre 2023 – In occasione della Giornata mondiale della Psoriasi (che si ce ...Lombardia migliore segue Letizia: ritorno di Aprea, diventano azzurri anche gli ex grillini Forte e Cenci. Ma al Pirellone (per ora) tre dei quattro consiglieri eletti coi voti civici non passano alla ...