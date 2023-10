Lo skipper della Barcolana che trafficava droga dal Sudamerica | arrestato Milos Radonjic

...primaregata in esecuzione di un mandato di cattura internazionale emesso il 15 settembre scorso dal Distretto Est di New York per il reato di traffico di sostanze stupefacenti. Losi ...

Barcolana, lo skipper campione arrestato. «Carichi di cocaina dal Sud America all’Europa» Corriere della Sera

Traffico di droga, arrestato a Trieste lo skipper di Maxi Jena RaiNews

Il 33enne montenegrino si è difeso parlando di omonimia, ma il Distretto Est di New York che ha emesso il mandato lo considera un boss del clan Kavac ...La Polizia di Frontiera Marittima e la Squadra Mobile di Trieste hanno arrestato Milos Radonjic, lo skipper montenegrino di Maxi Jena, un racer di 24 metri tra i favoriti della Barcolana, la regata ...