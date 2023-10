Lo sanno tutti Inzaghi distrugge Lukaku con una frase | godono i tifosi dell' Inter

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il risultato finale di-Roma è esemplificativo'andamentoe due squadre in questo inizio di campionato. I nerazzurri, vincitori del match di San Siro, sono i principali favoriti per la conquistao scudetto. Simone, infatti, è stato in grado di inserire immediatamente i nuovi acquisti nella squadra che, solamente lo scorso anno, è stata capace di raggiungere la finale di Champions League. In particolare, Marcus Thuram. Il francese è arrivato a Milano per diventare il nuovo partner d'attacco di Lautaro Martinez, dopo il "tradimento" estivo di Romelu. E, grazie ai suoi cinque gol in 13 partite, non sta facendo rimpiangere il centravanti belga. Sepuò ritenersi soddisfattoa prestazione dei suoi ragazzi, José ...