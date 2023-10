LIVE Musetti-Dimitrov | ATP Parigi-Bercy 2023 in DIRETTA | il toscano ha subito l’occasione per la rivincita

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladel match di primo turno dell’ultimo Masters 1000 della stagione,. Oggi ci occuperemo di Lorenzoe Grigor. I due si sono incontrati martedì scorso nel primo turno di Vienna, quando ebbe la meglio in due set comodi il giocatore bulgaro (6-3, 6-4), con l’azzurro che comunque aveva lasciato intravedere segnali di ripresa. Torneo molto importante per, che difende i 360 punti dei quarti di finale del 2022, dove sconfisse l’allora top 5 Casper Ruud ottenendo il primo grande scalpo della carriera. Se dovesse perdere, l’azzurro con ogni probabilità si troverebbe al di fuori dei primi ...