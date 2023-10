LIVE Musetti-Dimitrov 2-6 | 6-66-2 | ATP Parigi-Bercy 2023 in DIRETTA | tiebreak per decidere il 2° set! L’azzurro ha annullato un match point

(Di lunedì 30 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-2. Ace (2)! 5-2. Gran stop volley di rovescio di. 5-1. Serie di back velenosissimi diche si porta avanti di 4 punti! Ha svoltato dal 4-5. 4-1. Nastro che aiutamettendo in difficoltà, che mette in rete rovescio. 3-1. Torna a spingere col dritto il bulgaro. 3-0. Fuori anche questo back di rovescio di. 2-0. Scambio ASSURDO, qualità massima.tira un passante di rovescio lungolinea FOLLE a chiudere uno dei più bei punti dell’anno, in cui è successo di tutto! 1-0. ...

Debutto a Parigi - Bercy per Lorenzo, che entra in scena al primo turno per sfidare Grigor Dimitrov . L'azzurro ritrova il bulgaro nell'ultimo Masters 1000 della stagione, dopo la vittoria di una settimana fa nel primo turno di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Di poco larga la risposta del bulgaro. 0-15 Nastro che porta fuori il dritto di Musetti. Dimitrov-Musetti 6-2. Con la prima si salva da 0-30 e chiude il ...