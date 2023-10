LIVE – Musetti-Dimitrov 2-5 | primo turno Masters 1000 Parigi-Bercy 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildeldi(cemento indoor). Serve una scossa al carrarino, che sui campi della capitale francese è chiamato a difendere i quarti di finale conquistati durante la passata edizione. L’urna gli ha riservato un avversario molto in forma come il veterano bulgaro, recente semifinalista nell’altro evento ‘Mille’ di Shanghai. I due si sono incontrati la scorsa settimana a Vienna (sempre nel match d’esordio), conche si è aggiudicato la contesa in due parziali. Le quote dei bookmakers, infatti, favoriscono di gran lunga l’ex top ten.può fare ...

