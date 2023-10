LIVE Musetti-Dimitrov 2-5 | ATP Parigi-Bercy 2023 in DIRETTA | due break di vantaggio | serve per il set il bulgaro

(Di lunedì 30 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Servizio e dritto. 0-30 Secondo errore di dritto del. 0-15 Stecca di dritto. 5-2 Lungo il rovescio. Altro. Si rigioca il punto. Errore del giudice di linea su un dritto dell’azzurro. 30-40&volley ma volèe di dritto facile messa in rete da. 30-30 Chiamato avanti l’azzurro dalche però pasticcia col passante di rovescio. 15-30 Attacca di rovescio, il passante si ferma in rete di rovescio. 0-30 Altra risposta in back velenosa e poi signor passante col dritto, che! 0-15 Rovescio lungolinea mortifero del. Recupero lungo di. 4-2 Servizio e dritto ...

Debutto a Parigi - Bercy per Lorenzo, che entra in scena al primo turno per sfidare Grigor Dimitrov . L'azzurro ritrova il bulgaro nell'ultimo Masters 1000 della stagione, dopo la vittoria di una settimana fa nel primo turno di ...

LIVE Musetti-Dimitrov, ATP Parigi-Bercy 2023 in DIRETTA: il toscano ha subito l’occasione per la rivincita OA Sport

Musetti-Dimitrov: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live Tuttosport

Debutto a Parigi-Bercy per Lorenzo Musetti, che entra in scena al primo turno per sfidare Grigor Dimitrov. L'azzurro ritrova il bulgaro nell'ultimo Masters 1000 della stagione, dopo la vittoria di una ...Nel primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy Musetti affronterà ancora una volta Dimitrov: info partita, Streaming GRATIS e Diretta LIVE ...