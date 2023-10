Lionel Messi vince il suo ottavo Pallone d' oro

Leggi su agi

(Di lunedì 30 ottobre 2023) AGI - L'attaccante argentino,, ha vinto ild'Oro per l'ottava volta nella sua carriera in una cerimonia ricca di stelle tenutasi lunedì a Parigi., 36 anni, succede a Karim Benzema come vincitore per le sue prestazioni durante la scorsa stagione. Decisiva per la decisione la vittoria dell'Argentina alla Coppa del Mondo, in Qatar, con 'la pulce' tra i protagonisti della manifestazione.IS THE 2023 MEN'S BALLON D'OR! Eight Ballon d'Or for Argentina hero! #ballondor pic.twitter.com/1slOJ6EoKj — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023