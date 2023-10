Lione | Frey | «Quello che è successo a Marsiglia è uno schifo»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Le parole di Sebastiandopo la sassaiola contro il pullman delda parte dei tifosi delSebastian, intervenuto a Palla al Centro su Rai Radio 1 Sport ha commentato le vicende di, con la sassaiola contro il pullman degli ospiti in cui si è ferito Fabio Grosso. Di seguito le sue parole. «che èieri aè uno. Il calcio deve rimanere uno sport e non bisogna mai arrivare a questi estremi. Ho scritto a Fabio Grosso, ha tutto il mio sostegno. Quelli non sono tifosi, sono bestie. Ho visto che c’erano delle pattuglie della polizia per cercare di proteggere il pullman, ma le forze dell’ordine non sono state in grado di gestire la situazione. Dico solo ...