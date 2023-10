L' intelligenza artificiale può davvero farci stare meglio?

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Per alcune persone, un fitness tracker - come un braccialetto Whoop, FitBit, Apple Watch, Oura Ring o uno smartwatch Garmin - può fornire informazioni utili e utilizzabili sui loro comportamenti quotidiani. Qualcuno potrebbe servirsene per ottimizzare gli allenamenti per la maratona, o i ritmi del sonno. Per altri invece potrebbe trattarsi di portarsi dietro una sorta di promemoria -un po' costoso- che li aiuti a vivere in modo più sano. Adesso questi dispositivi possono contare anche sull'. Per alcuni si tratta di una caratteristica positiva e per altri di un difetto. Le nuove funzionalità di Whoop, riunite sotto l'app Whoop Coach, si avvalgono del modello GPT-4 di OpenAI. Questo allenatore virtuale, grazie all'interfaccia della sua chat, proverà a rispondere alle domande aperte dei propri utenti, sulla base dell'enorme mole ...