L' intelligence USA mette nel mirino le forze politiche italiane Giorgia Meloni usa le crisi internazionali per mascherare la fragilità dell' esecutivo Palazzo Chigi manda segnali ai palestinesi | c' è di mezzo la sicurezza nazionale

Come annunciato in precedenza, Philip Thomas, che attualmente guida Ascential& Events,... Ascential ha anche annunciato che il consiglio di amministrazione di Hudson MX (societa'che ...

L’intelligence Usa avverte l’Italia: “Rischio interferenze russe sul voto” la Repubblica

Cnn, intelligence Usa aveva avvertito Israele L'HuffPost

It's AI Week for President Biden's administration, which means yet another key area where US Commerce Secretary Gina Raimondo may be thrust into the spotlight.In a statement, White House Deputy Chief of Staff Bruce Reed said the US had issued "the strongest set of actions any government in the world has ever taken on AI safety, security, and trust".