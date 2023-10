L’intelligence eco-fin che verrà L’analisi del gen Costantini ex Aise

Leggi su formiche

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Lo spirito innovatore che ispira le azioni di ogni governo nazionale talvolta interessa anche il settore del. Ce lo rivela l’informazione, la cronaca e mai come in questo periodo l’argomento è di estremo interesse, proprio perché se ne parla con spirito riformatrice. Ho già affrontato questo tema con l’unico scopo di fornire un contributo di pensiero e, nel solco già tracciato, intendo proseguire. Il tema, per affinità professionale, è quello dell’economia e del servizio chepuò fornire al comparto più importante e sensibile, in una ottica di stabilità politica e sociale. Infatti, ogni azione delha un unico obiettivo: la sicurezza e la stabilità politica e sociale. Generalmente, declineremo le “specialità” di settore alle tematiche o alle minacce a questi fondamentali valori democratici; ecco ...