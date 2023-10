L' inclusione e il tranello | ecco le parole giuste per non normalizzare la diversità

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Inclusivo, anzi no. C’è un sottilelessicale - concettuale, ma non per questo meno “concreto” - non dietro, ma “dentro” una parola che, nell’accezione del linguaggio parlato, ha ormai acquisito una diffusa aura di positività: “inclusivo” ha assunto il significato comune di accogliente, “aperto” a ciò che è diverso al fine di “comprenderlo”, secondo l’etimologia...