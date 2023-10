L' imbroglio del premierato

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 30 ottobre 2023) La manovra lo dimostra: i lacci e lacciuoli sono solo nella testa di Meloni, non c'è nessuna urgenza governabilità. Malgrado ciò, la premier presenta una riforma costituzionale sgangherata. L’unica cosa che importa ai proponenti è il dato simbolico dell’elezione diretta del premier come bandiera per le Europee