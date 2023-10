L’illustratrice iraniana a TPI | “La repressione non ha cancellato la speranza di poter vivere un giorno in una democrazia”

Leggi su tpi

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Armita Garavand, la 16enneche era stata pestata per aver tolto il velo, è morta. La notizia, riportata da tutti i media internazionali il 22 ottobre scorso, riaccende la tragica narrazione di questi mesi legata alla parità di genere in Iran. Il regime di Teheran continua a negare la ricostruzione dei fatti, lo scorso primo ottobre ricordiamo l’aggressione in metropolitana da parte di una guardia del treno per aver tolto il velo. Un anno fa scoppiò la rabbia del movimento che dal settembre 2022 sfilò in strada al grido di “Donna, vita libertà”. Cosa sta succedendo oggi nelle piazze in Iran? Ne abbiamo parlato ancora una volta con Sagar, giovane illustratrice di origini iraniane che vive in Italia. Il cognome lo abbiamo omesso per evidenti ragioni di sicurezza. Sagar dopo la morte di Mahsa Amini – che nella passata intervista hai definito “la punta ...