Liga 2023 24 | l’Atletico Madrid passa contro l’Alaves Pari fra Bilbao e Valencia

Leggi su sportface

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Nella domenica che ha susseguito il Clasico targato Bellingham, si attendeva la risposta deldi Simeone che aveva la chance di superare il Barcellona e di mettersi alla caccia di Reale Girona. Chance colta perfettamente da parte degli uomini di Simeone che con un 2-1 nato e cresciuto nel primo tempo ha chiuso la pratica Alaves. Del giovane Riquelme e del solito Alvaro Morata le firme che fanno avvicinare i Colcheneros nei quartieri alti della classifica. Di Guevara il gol che ha accorciato le distanze al 96esimo. Per quanto riguarda, invece, i risultati del pomeriggio due pareggi, entrambi per 2-2 quelli fra Rayo Vallecano e Real Sociedad e l’altro, fra. Un punto per Sociedad eche permette alle due squadre di rimanere a cavallo della ...