Letargo | quali sono gli animali che vanno “a dormire”

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Le stagioni più freddeanche quelle in cui moltiin. Interessante scoprirele specie che affrontano questa fase e soprattutto perché. Inoltre, altrettanto utile sapere che non tutti gliaffrontano questo momento nello stesso modo. Con l’arrivo dei primi freddi moltiindiversi i gruppi che affrontano questa fase annuale, ma come è ben noto non tutti. Tuttavia, è possibile dire che per ogni categoria esistono dei gruppi che si ‘addormentano’ con il freddo e si risvegliano ai primi caldi. Mammiferi, ma anche rettili, anfibi, pesci e persino molluschi. Ciascuno però lo fa a modo suo. Inoltre, benché come detto in apertura è ...