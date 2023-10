Leo Messi vince il Pallone d' Oro per l' ottava volta Alla spagnola Aitana Bonmati il trofeo femminile

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ild’Oro 2023 va a Lionelche si aggiudica il prestigiosoper l’in carriera. Tra le donne, ild’Oro è andatodel Barcellona. Alle spalle dell’argentino si sono classificati l’attaccante del Manchester City Erling Haaland , e il francese Kylian Mbappè . IlKopa per il miglior giocatore under 21 va a Bellingham,...

dedica il Pallone d'oro a Maradona "Tutti i Palloni d'oro sono importanti per me, in questa giornata non posso non rivolgere a Maradona un pensiero speciale", ha dichiarato, attaccante ...

Messi vince il Pallone d'oro 2023: è l'8° trionfo La Gazzetta dello Sport

È giusto che Leo Messi abbia vinto il Pallone d'Oro 2023 Per i francesi no Corriere della Sera

Serata di gala per il mondo del calcio. A Parigi, nella prestigiosa cornice del Theatre du Chatelet, si assegna oggi il Pallone d'Oro 2023, il trofeo ideato da France Football che ogni anno premia il ...Parigi ha ospitato la 67 a edizione del Pallone d’Oro, vinta da Leo Messi davanti a Haaland e Mbappé. Oltre allo scontato dominio del Manchester City, c’è spazio anche per la Serie A, in particolare ...