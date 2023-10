Le previsioni meteo per la giornata di martedì 31 ottobre

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Roma Nuvolosità irregolare in transito al mattino ma senza fenomeni di rilievo associati. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con schiarite più ampie. Nuvolosità in aumento nella notte ma senza fenomeni. Temperature comprese tra +17°C e +21°C. Lazio Al mattino nuvolosità irregolare su tutta la regione con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi sui settori settentrionali, più asciutto altrove. Generale miglioramento tra pomeriggio e sera con tempo asciutto e maggiori spazi di sereno. NAZIONALE AL NORD Tempo instabile al mattino sulle regioni settentrionali con piogge e acquazzoni sparsi specie su Liguria, Lombardia e Triveneto. Neve fin verso i 1400 metri sulle Alpi. Generale miglioramento nel corso del pomeriggio con residue piogge solo al Nord-Est. Tempo asciutto con ampie schiarite in serata. AL CENTRO Nuvolosità in transito e schiarite al mattino sulle ...