Le indagini sulla morte di Matthew Perry di Friends e l’ipotesi annegamento

Leggi su open.online

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Non sono ancora chiare le circostanze in cui è morto, l’attore 54enne diventato celebre nei panni di Chandler Bing nella serie tv. Il medico legale ha aggiornato la cartella clinica online dichiarando che le cause che hanno portato al decesso necessitano di «ulteriori». In un primo momento, il sito riportava invece che i resti erano pronti per essere rilasciati ai parenti. L’uomo è stato trovato senza vita, sabato pomeriggio 28 ottobre, nella vasca idromassaggio di casa sua a Pacific Palisades, Los Angeles. Si ipotizza quindi che possa essere morto annegato, ma non vi è ancora conferma. Sul corpo dell’attore è stata effettuata l’autopsia, ma investigatori e medici stanno aspettando i risultati dei test tossicologici. Un’attesa che potrebbe richiedere anche alcune settimane, ma ...