Le 3 canzoni più belle di Miley Cyrus VIDEO

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 30 ottobre 2023) “The Climb” è considerata una dellepiùdi. Pubblicata nel 2009, la canzone è stata un successo commerciale, raggiungendo la top 10 in diversi paesi. I testi della canzone incoraggiano gli ascoltatori ad andare avanti nonostante le sfide, con versi come “È tutta una questione di salita” e “Abbi fede, abbi fede”. Il messaggio edificante della canzone e la melodia orecchiabile l’hanno resa una delle preferite dai fan, tanto che molti la considerano una delle miglioridi. “When I Look at You” è un’altra bellissima canzone di, pubblicata nel 2010. I testi emozionanti e la voce impennata della canzone hanno risuonato con gli ascoltatori, e molti la considerano una delle migliori performance di ...