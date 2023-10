Lazza da record | “Sirio” certificato ottavo disco platino

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Roma, 30 ott. (askanews) – A distanza di un anno e mezzo dalla sua pubblicazione, la stella di(Islands) continua a brillare ancora fortissima stagliandosi nel cielo delle leggende della musica italiana. L’album di, dopo aver già infranto ildi permanenza alla N.1 della classifica FIMI con 21 settimane al comando, èoggidie strappa un nuovo incredibile primato: con i nuovi #FimiAwards di oggi diventa ilrap piùdella storia della musica italiana, confermando una volta in più l’ultimo progetto in studio dicome un album culto del genere in Italia, che in un anno e mezzo si è sempre mantenuto saldamente ai vertici ...