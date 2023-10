Lazio-Fiorentina | Delio Rossi | “C’è una favorita Su Italiano…”

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il doppio exin esclusiva ai nostri microfoni su: “In casa biancoceleste potrà essere decisivo Zaccagni. Per la Viola dico Nico Gonzalez”. Quattro stagioni sulla panchina della, con la quale ha vinto anche una Coppa Italia, e una alla. La sfida dell’Olimpico di questa sera è sicuramente particolare per. E proprio il tecnico riminese è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per analizzare nei dettagli il Monday Night della decima giornata.ai tempi della(a sinistra) e della(a destra) – Notizie.com – © LapresseMister, chi arriva meglio tra ...

Il secondo appuntamento è stato dedicato a Luis Alberto (); nella terza giornata vi ha tenuto ... nell'ottava di Giacomo Bonaventura (); la nona ha visto scendere in campo Zito Luvumbu (...

Lazio-Fiorentina, la probabile formazione di Sarri Corriere dello Sport

Alle 20.45 la Lazio scenderà in campo allo Stadio Olimpico contro la Fiorentina. Un lunedì sera dalle forti emozioni, in cui gli uomini di Sarri dovranno dare il massimo per regalare al proprio ...Da probabile Nazionale Azzurro a oggetto misterioso in questo inizio di stagione. Ora si è sbloccato e non vuole più fermarsi.