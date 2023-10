Lazio-Fiorentina 0-0 LIVE | palo di Beltran

(Di lunedì 30 ottobre 2023) All’Olimpico, il match valido per la decima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Olimpico,si affrontano nel match valido per la decima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.: sintesi e moviola 1? Si parte all’Olimpico. 4? Ritmi bassi in questo avvio. 11? Occasionecon Luis Alberto che raccoglie un pallone nell’area piccola ma scarica sul fondo. 13? GOL. Rete bellissima diche sblocca il match. 14? Annullato per fallo di mano il gol di. 16?didi testa. ...

Ladeve puntare ad avere la mentalità delle ultime partite. Ora bisogna pensare solo alla Serie A. Giocare contro lanon è mai semplice, è una squadra complicatissima da affrontare. ...

Lazio-Fiorentina con pochi spettatori: "solo" 35.000 tifosi saranno all'Olimpico TUTTO mercato WEB

14' - VAR CHECK! L'arbitro annulla il gol viola per un controllo di mano dell'argentino su lancio di Bonaventura. Il tocco col braccio sinistro di Beltran vanifica un grande ...In conclusione, Barone ha precisato la situazione che riguarda il futuro della Viola: "La Fiorentina non è stata mai, mai in vendita e non lo è. Tutte queste storie che la proprietà sta trattando con ...