Lazio-Fiorentina 0-0 LIVE | finisce il primo tempo

(Di lunedì 30 ottobre 2023) All’Olimpico, il match valido per la decima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Olimpico,si affrontano nel match valido per la decima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 1? Si parte all’Olimpico. 4? Ritmi bassi in questo avvio. 11? Occasionecon Luis Alberto che raccoglie un pallone nell’area piccola ma scarica sul fondo. 13? GOL. Rete bellissima di Beltran che sblocca il match. 14? Annullato per fallo di mano il gol di Beltran. 16? Palo di Beltran di testa. L’argentino scatenato, ma si salva ancora la ...

All'Olimpico, il match valido per la decima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Olimpico,si affrontano nel match valido per la decima giornata di campionato di Serie A 2023/2024. ...

Lazio-Fiorentina 0-0 LIVE: sono i viola a fare la partita, manca solo la concretezza Viola News

E' stata polemica in questi giorni per i prezzi troppo alti per assistere a Lazio Fiorentina.- I tifosi scelgono il Feyenoord. Soltanto 5 mila i biglietti venduti (30 mila abbonati). Pesano la ...(ANSA) - EMPOLI, 30 OTT - L'Atalanta passa in casa dell'Empoli e sale al quarto posto in classifica, in attesa di Lazio-Fiorentina di questa ...