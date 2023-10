Lazio-Fiorentina 0-0 LIVE | ancora cambi nei viola

(Di lunedì 30 ottobre 2023) All’Olimpico, il match valido per la decima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moe cronacaAll’Olimpico,si affrontano nel match valido per la decima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e mo1? Si parte all’Olimpico. 4? Ritmi bassi in questo avvio. 11? Occasionecon Luis Alberto che raccoglie un pallone nell’area piccola ma scarica sul fondo. 13? GOL. Rete bellissima di Beltran che sblocca il match. 14? Annullato per fallo di mano il gol di Beltran. 16? Palo di Beltran di testa. L’argentino scatenato, ma si salva ...

Lucas Beltran ha iniziato la gara tra Lazio e Fiorentina come meglio non poteva, rendendosi pericoloso per ben due volte in meno di venti minuti. L’attaccante argentino aveva realizzato un gol da ...31' Guendouzi per Castellanos che chiama in causa Luis Alberto con un passaggio in verticale: c'arriva prima la retroguardia della Fiorentina. 29' Buona azione da parte della Lazio che parte dal ...