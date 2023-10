Lavoro | settimana corta | Islanda leader | l’Italia arranca

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Quello del rapporto tra tempo libero e tempo lavorato è uno dei temi contemporanei più dibattuti. Sono recenti le statistiche secondo le quali soprattutto i giovani non sono disposti a barattare la propria vita con uninsoddisfacente o troppo “invadente”. Nel mondo , in molte e molti sembrano aver acquisito una consapevolezza da cui sarà assai difficile tornare indietro: il tempo libero non è tempo perso e per essere felici serve, quando possibile, stare alla larga dai doveri lavorativi. Impiego VS tempo libero A prendere alla lettera questo (sanissimo) principio sono stati il Partito Socialista spagnolo guidato da Pedro Sanchez e il movimento politico di sinistra Sumar di Yolanda Diaz. Nell’accordo programmatico per un nuovo governo progressista per la Spagna siglato pochi giorni fa, i due esponenti politici, tra le leve che, nella loro opinione, ...