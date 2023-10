L’attore Rodolfo Laganà | la sclerosi multipla e la felicità | «Grazie alla fede rido della malattia | ma Roma in carrozzina è un’impresa»

Leggi su open.online

(Di lunedì 30 ottobre 2023)ha una diagnosi didal 2012. Nei suoi spettacoli parladifficoltà a girarein. E oggi in un’intervista a La Verità racconta che per i quarant’anni di carriera ha deciso di regalarsi una canzone dal titolo “Nun se scherza con l’amore”. «Questa canzone è stata cantata da Claudio Villa nel lontano 1957 e poi non l’ha mai più riproposta nessuno ed è un vero peccato. Con il produttore Marco Rinalduzzi – amico e collaboratore da oltre 40 anni – la abbiamo ascoltata e non solo ci è piaciuta moltissimo ma abbiamo deciso che doveva dare il nome a tutto il cd», dice a Giulia Cazzaniga. Ladice ...