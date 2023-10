L’attivista iraniana Nasrin Sotoudeh picchiata e arrestata durante i funerali della 16enne Armita Geravand | “Non indossava il velo”

(Di lunedì 30 ottobre 2023)era fuori dal carcere grazie a un permesso medico, ma quando le forze dell’ordine di Teheran l’hanno scovata al funerale di, la ragazza morta sabato, un mese dopo essere stata aggredita da una guardiametropolitana perché nonil, l’hannoe riportata in carcere. A raccontare l’ennesimo episodio di violenza da parte degli agenti iraniani nei confronti di chi fa sentire la propria voce a sostegno dei diritti delle donne è il marito di, Reza Khandan, che sui suoi account social ha aggiunto di non avere avuto informazioni su sua moglie dopo l’arresto. Nonostante l’ultimo caso che ha di nuovo provocato l’indignazione ...

