Latina | moglie e suocera di Soumahoro arrestate per frode e bancarotta fraudolenta

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Arrivano i primi arresti per il caso, che avrebbe visto un maxi scandalo all’interno delle cooperative dei migranti collegate allae la. Come hanno evidenziato le indagini condotte dalla Procura in questi ultimi mesi, i fondi destinati alle persone migranti e provenienti dall’Africa sono stati depositati in conti esteri, che hanno permesso alla famiglia di Marie Therese Mukamitsindo (la mamma di Liliane Murekatete, ovvero ladel parlamentare di origine ivoriana) di comprarsi beni di lusso e vestiti firmati. I primi arresti nel caso: fermata lae la sia famiglia Le due donne, insieme al CDA della cooperativa Karibu, dovranno rispondere di. La Karibu, che ...