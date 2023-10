Latina | cooperative sociali degli orrori | arrestate la moglie e la suocera del deputato Soumahoro

(Di lunedì 30 ottobre 2023)– Carenze igieniche, sovraffollamento, cibo andato a male, nessun riscaldamento… queste le condizioni delle strutture in cui alcunediaccoglievano migranti e minori non accompagnati. Con riferimento alle attività delle cooperativo coinvolte nella gestione di richiedenti asilo e di minori non accompagnati nell’ambito della provincia di: il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza diha dato esecuzione a un ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale dicon la quale è stata disposta l’applicazione: delle misure cautelari personaliarresti domiciliari nei confronti Therese Mukamatsindo e Liliane Murekatete,del ...

Michel Rokunko è a piede libero. Sequestrati dal Gip di Latina anche beni per 2 milioni di euro nell'ambito della gestione di cooperative che si occupavano della gestione di migranti e di minori non ...I finanzieri hanno eseguito anche un sequestro preventivo a fini di confisca, anche per equivalente, del profitto del reato nei confronti dei membri del Cda della cooperativa “Karibu” e di un altro so ...