L’Associazione Italiana Wedding Planner all’incontro in Senato sulla Legge 4

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Clara Trama, presidente AIWP sottolinea l’importanza della regolamentazione delle professioni non riconosciute e della formazione Roma, 30 ottobre 2023. Fare un bilancio dei primi 10 anni di applicazione della4/2013. Era questo il tema dell’incontro tenutosi a Roma, lo scorso 24 ottobre, presso la Sala Zuccari deldella Repubblica su iniziativa della Senatrice Ylenia Zambito in collaborazione con UNI, ACCREDIA, ASSOTIC e CONFORMA e con il Patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La4/2013 rappresenta un unicum nel panorama europeo e contiene la regolamentazione delle professioni non riconosciute, cioè quelle senza albo e non ordinistiche. All’evento ha partecipato anche(AIWP), da sempre in ...