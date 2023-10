L’appello all’Occidente di Albert Schweitzer

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Nato nel 1875 e deceduto nel 1965,ha vissuto differenti vite in ambito artistico e accademico. Medico, filantropo, teologo, filosofo, musicista e non solo. Si è più volte speso in merito al doloroso tema della sofferenza africana. Esterrefatto dinanzi al contrasto evidente tra la straordinarietà della sua natura incredibile, che ne garantisce una bellezza unica nel suo genere, e l’atavica sofferenza che la circonda. Occidentali viziati Guardando al mondo d’Occidente,ha più volte descritto i suoi popoli come viziati. Il problema di fondo è la non riconoscenza dei vantaggi di cui godono fin dalla nascita. Un diritto dato unicamente dalla fortuna del luogo in cui sono venuti al mondo. Tale condizione fa in modo che restino concentrati unicamente sulla propria condizione, procedendo ...