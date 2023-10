L' anno in cui le donne si sono prese anche il cinema

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Seppure di questi tempi aleggia sempre lo spettro del "pink washing" - ovvero delle "quote rosa" inserite come strumento di facciata -, non possiamo fare a meno di celebrare un nuovo traguardo per ilitaliano: il debutto alla regia di un buon numero di attrici. Da Paola Cortellesi a...

- ha aggiunto - Nel secondo trimestre di quest'si è registrato un leggero aumento dei prestiti ...un quadro per fornire liquidità in caso di risoluzione " e "ritengo che questa sia un'area in...

Docente insegna su cattedra con più di 18 ore in organico di diritto, contratto dal primo settembre al 31 agosto Orizzonte Scuola

Maturità 2024, domande candidati esterni dal 2 novembre: chi può ... Orizzonte Scuola

Una recente indagine della Confindustria Romagna ha spiegato che fra gli associati solo il 17% di chi ha subito danni per l’alluvione del maggio ..."I dati sono ancora in corso di definizione ma Genova Jeans è un investimento per la città e non è un evento, ma un progetto che dura 365 giorni all'anno", ha sottolineato ... e ha dato una serie di ...