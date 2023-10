Lancio di razzi da Siria e Yemen Truppe israeliane verso Gaza city

Su Israele è continuato sostenuto ildi: non solo da Gaza ma anche dal Libano. In poco più di un'ora ne sono arrivati almeno 9 ad opera degli Hezbollah. I morti nella Striscia hanno ...

Lancio di razzi da Siria e Yemen. Israele: "Aumentiamo le ... ilGiornale.it

Israele: stiamo aumentando operazioni nella Striscia. Colpito palazzo con 20 terroristi di Hamas ilmessaggero.it

Prosegue la guerra in Medio Oriente. Continuano ad aumentare le operazioni di Israele all'interno della Striscia, dove nella notte "sono stati uccise dozzine di terroristi". L'esercito israeliano segn ..."Non abbiamo alcuna intenzione, né abbiamo piani in proposito, di inviare truppe da combattimento in Israele o a Gaza. Punto".