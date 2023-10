Lamborghini Huracàn | gli ultimi brividi del V10 Il futuro? Sempre più a elettroni – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Nella vita èdifficile lasciare andare le cose belle. Quelle che, nel bene e nel male, hanno segnato tappe importanti di un cammino. E un modello come la, per, oltre che una tappa è sata una vera e propria pietra miliare. Ma dopo quasi dieci anni, debuttò infatti nel 2014 al salone di Ginevra prendendo il testimone dalla Gallardo (la prima V10 della storia per), anche lei si avvia al termine della sua vita commerciale. Il miglior modo per salutarla? Guidarla ancora una volta, naturalmente. E farlo nei luoghi del cuore, quelli dov’è nata ed è stata sviluppata, da S.Agata Bolognese ai saliscendi dell’appennino tosco-emiliano, passando per il Mugello e arrivando fino al lungomare di Forte dei Marmi, le cui estati di lusso l’hanno vista ripetutamente protagonista. Come le ...