L’ambasciatore americano all’incontro organizzato dall’Unione Industriali di Napoli

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 30 ottobre 2023) “Sono felice di essere aper la mia prima visita, sento molto l’importanza di costruire legami economici forti tra Italia e Usa e con questa città abbiamo una lunga storia in comune”.Lo ha detto Jack Markell, ambasciatore statunitense in Italia, a margine di un incontro all’Unionedi. Markell nel dialogo dal palco con gli imprenditori ha mostrato grande apprezzamento per l’Italia dicendo che “se Biden non fosse Presidente penso che amerebbe stare qui in Italia”. Il nuovo ambasciatore, da fine agosto a Roma, ha anche raccontato di essersi oggi svegliato “con la vista del lungomare”, una vista così emozionanante da averlo spinto a “videochiamare mia moglie, girando il cellulare e mostrandole la bellezza die del Golfo”. Per quanto riguarda la collaborazione politica ed economica, Markell ...