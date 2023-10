L’Ajax punta su Van’t Schip |  ex Genoa

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Era già nell’aria e oggi è arrivata la conferma: Johnè diventato il nuovo allenatore ad interim delEra già nell’aria e oggi è arrivata la conferma: Johnè diventato il nuovo allenatore del. Dopo l’esonero di Maurice Steijn della scorsa settimana, la squadra era stata affidata al vice Maduro, che ieri ha messo in campo al Philips Stadion un buonissimo Ajax nel primo tempo, crollato nella ripresa e uscito sconfitto 5-2 dal Psv. L’ex giocatore del Genoa è chiamato a risollevare una situazione drammatica, con la squadra ultima in classifica. Il primo appunto è giovedì sera alle ore 20,00, quando alla Johan Cruijff Arena si presenterà il Volendam, squadra impegnata nella lotta per non retrocedere.