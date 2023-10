La tragedia di Tamar | la bimba morta di paura in Israele per il sibilo d' un razzo

(Di lunedì 30 ottobre 2023) I medici dell’ospedale Assuta di Ashdod, nel sud di, hanno lottato invano per una settimana per tenere in vitaTropiashvili, una bambina di 9 anni. Aveva perso conoscenza durante un bombardamento della sua città con una salva di razzi di Hamas. Al suono delle sirene era entrata con la madre e con una cagnetta nella stanza protetta dell’appartamento e aveva chiuso la porta blindata....

I medici dell’ospedale Assuta di Ashdod, nel sud di Israele, hanno lottato invano per una settimana per tenere in vita Tamar Tropiashvili, una bambina di 9 ...La piccola si era rifugiata in una stanza con la mamma e la cagnolina, armata di coltello e bastone: girava voce che nelle strade ci fossero terroristi di Hamas. Il suo cuore ha ceduto per il terrore ...